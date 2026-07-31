Plava Laguna dd informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Plava Laguna dd hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,54 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 73,2 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 70,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at