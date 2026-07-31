Plava Laguna dd Pref: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Plava Laguna dd Pref lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,54 EUR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 73,2 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Plava Laguna dd Pref einen Umsatz von 70,8 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at