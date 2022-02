Play Magnus AS Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Play Magnus AS Registered äußerte sich am 16.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal hat Play Magnus AS Registered 6,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 117,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Play Magnus AS Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,315 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,240 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Play Magnus AS Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 173,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,75 Millionen USD. Im Vorjahr waren 7,95 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at