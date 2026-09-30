Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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30.09.2026 13:59:00
Play Store: Google testet neue Abomodelle für nutzungsbasierte Abrechnung
In Googles Play Store ziehen künftig neue Abomodelle ein, die unter anderem für nutzungsbasierte Abrechnungen, etwa für KI-Modelle, optimiert sind.
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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30.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
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30.09.26
|Google releases most advanced Gemini AI model (Financial Times)
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30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
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30.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
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30.09.26
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30.09.26
|Börse New York: Dow Jones steigt zum Start (finanzen.at)
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27.09.26
|OpenAI pausiert KI-Training nach neuem Zwischenfall (dpa-AFX)
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24.09.26
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|28.04.26
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|Deutsche Bank AG
|16.02.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 525,00
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|Alphabet A (ex Google)
|302,55
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|Alphabet C (ex Google)
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