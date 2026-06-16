Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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16.06.2026 10:11:00
Play-Update: Google bringt WhatsApp-Backupverwaltung in Geräteeinstellungen
Google verteilt neue Funktionen für Android-Geräte über die Play-Dienste. Ein Update ermöglicht künftig die zentrale Verwaltung von WhatsApp-Backups.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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