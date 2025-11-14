PLAY2CHILL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PLAY2CHILL ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PLAY2CHILL die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite standen 3,1 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,3 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at