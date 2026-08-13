PLAY2CHILL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PLAY2CHILL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

PLAY2CHILL vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 0,8 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PLAY2CHILL 0,5 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at