12.02.2026 06:31:29
PLAY2CHILL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
PLAY2CHILL hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PLAY2CHILL 0,050 PLN je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 0,7 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,3 Millionen PLN umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,020 PLN beziffert, während im Vorjahr 0,130 PLN je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat PLAY2CHILL im vergangenen Geschäftsjahr 4,79 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 383,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PLAY2CHILL 0,99 Millionen PLN umsetzen können.
