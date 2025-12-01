Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-
01.12.2025

Playmobil-Deal mit DFL: Kane, Götze und Co. ins Kinderzimmer

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Mit Superstürmer Harry Kane, WM-Finaltorschütze Mario Götze und Jungstar Saïd El Mala können Kinder demnächst auch bei sich zuhause spielen - im Miniaturformat. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und Playmobil haben eine Kooperation vereinbart und bringen im September 2026 eine große Kollektion von Spielfiguren heraus. 198 Charaktere von 18 Teams, also je eine Elf pro Verein, sind dann erhältlich.

Als Vorgeschmack können Kinder, Sammler und andere Fans schon im März die ersten sechs Figuren kaufen: Neben Bayern-Star Kane, dem Frankfurter Götze und Köln-Teenager El Mala sind das Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Julian Brandt (Borussia Dortmund) und Luka Vuskovic (Hamburger SV).

Der Spielwarenhersteller hatte vor der Heim-EM 2024 ein Set mit 18 verschiedenen Nationalspielern herausgebracht. Der Deal nun mit der DFL sei die größte Lizenzpartnerschaft in der Geschichte von Playmobil, hieß es von dem Unternehmen aus dem mittelfränkischen Zirndorf./msw/DP/nas

