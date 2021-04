Playrix startet mit Unterstützung der WHO die Yoga-Saison für seine Gardenscapes-Online-Gaming-Community

DUBLIN, 16. April 2021 /PRNewswire/ -- Playrix, der Handyspiel-Entwickler hinter der Scapes™-Reihe, startet ein neues thematisches Event, Yoga Season, in seinem Flaggschiff-Spiel, Gardenscapes. Dies ist die erste Zusammenarbeit des Unternehmens mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Das Geschehen beginnt damit, dass Austin, der Hauptcharakter des Spiels, einen Brief von der WHO erhält, mit Empfehlungen, wie er während seiner Selbstisolierung gesund bleiben kann.

#HealthyAtHome

Die COVID-19-Pandemie hat dazu geführt, dass viele von uns mehr Zeit im Haus verbringen und sehr viel sitzen. Daher ist es wichtiger denn je, aktiv zu bleiben. Die WHO hat die #HealthyAtHome -Challenge ins Leben gerufen, um Menschen dabei zu helfen, körperlich aktiv zu sein und sich während des Lockdowns eine positive Gemütslage zu erhalten.

Seit der Lockdown anfing, haben weltweit immer mehr Menschen Handyspiele für sich entdeckt. So kann Gardenscapes jetzt täglich ein Publikum von über 10 Millionen aktiven Spielern aufweisen. Als das Playrix-Entwicklungsteam von der #HealthyAtHome-Challenge hörte, beschloss es, die Initiative zu unterstützen und sein Publikum von mehreren Millionen Spielern zur Teilnahme zu inspirieren.

„Wir kreieren fantastische Spiele mit Storylines zum Wohlfühlen, die Menschen aus der ganzen Welt dabei helfen, Pause zu machen und die täglichen Probleme zu vergessen und die besorgniserregenden Nachrichten für kurze Zeit abzuschalten. Ich bin mir sicher, dass Austin, Katherine und die anderen Gardenscapes-Charaktere unseren Spielern Lust darauf geben werden, an der #HealthyAtHome-Challenge teilzunehmen und sie dadurch dazu ermuntert werden, auch im wirklichen Leben körperlich aktiv zu sein. Diese Veranstaltung ist ein großartiges Beispiel dafür, wie die Spieleindustrie und die Weltgesundheitsorganisation ihre Kräfte zum Wohle der Allgemeinheit bündeln können." - Maxim Kirilenko, Chief Business Development Officer, Playrix.

Das Event

Der Frühling ist eine wunderbare Jahreszeit in Gardenscapes: die Blumen blühen und alles wird überall immer grüner. Und doch fühlt sich Austin nach dem langen Winter matt und es fällt ihm schwer, die warmen Frühlingstage zu genießen. Das kann nicht so weitergehen, er will diese Antriebslosigkeit im Keim ersticken! Unerwartet erhält er einen Brief der Weltgesundheitsorganisation mit dem Hashtag #HealthyAtHome und beschließt, endlich einmal Yoga auszuprobieren.

Gemeinsam mit den Helden von Gardenscapes dekorieren die Spieler einen neuen Pavillon, lernen Asanas, meditieren und schlagen aufregende 3-Gewinnt-Levels. So steigert sich allmählich ihre Energieniveau und sie führen einen gesünderen Lebensstil.

„Spieleunternehmen wie Playrix spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die Menschen zu informieren und für ihre Sicherheit zu sorgen, insbesondere in Zeiten weit verbreiteter Fehlinformationen. Wenn wir Menschen über interaktive Online-Spiele ansprechen, können wir Inhalte vermitteln. Online-Spiele können so eine Rolle bei der Förderung eines gesunden Lebensstils und von persönlichen Maßnahmen zum Schutz vor tödlichen Krankheiten wie COVID-19 spielen." - Andy Pattison, Manager, Digital Channels bei der Weltgesundheitsorganisation.

Playrix

Playrix ist in der Top 3 der erfolgreichsten Entwickler von Handyspielen weltweit und der größte Entwickler in der GUS-Region. Das Unternehmen hat derzeit sechs Hit-Titel, die kontinuierlich aktualisiert werden: Manor Matters, Wildscapes, Homescapes, Gardenscapes, Fishdom und Township. Diese Spiele wurden 1 Milliarde Mal heruntergeladen und ihre kombinierte MAU erreicht 130 Millionen.