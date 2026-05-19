Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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19.05.2026 09:01:00
Playstation: Sony will Einzelspieler-Titel nicht mehr auf den PC bringen
Nun soll Sony auch die Angestellten informiert haben: Playstation-Eigenentwicklungen für Einzelspieler kommen nicht mehr auf den PC, berichtet Jason Schreier. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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