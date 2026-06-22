Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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22.06.2026 07:19:00
Playstation: Sonys Studios setzen verstärkt KI in der Entwicklung ein
Sonys Playstation-Studios automatisieren mit KI-Werkzeugen Arbeitsschritte in der Videospielentwicklung. Das soll „menschliches Potenzial freischalten“. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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19.06.26
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11.05.26
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