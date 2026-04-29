Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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29.04.2026 10:34:00
Playstation 5: Aufregung um vermeintlich regelmäßige Online-Checks
Großer Ärger in der Playstation-Community: Mehrere Nutzer behaupten, dass PS5-Spiele nun alle 30 Tage einen Online-DRM-Check benötigen. Sony schweigt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Sony Corp.
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29.01.26
|Sony and Singapore’s GIC in tie-up to buy music rights (Financial Times)
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21.01.26
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Analysen zu Sony Corp.
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