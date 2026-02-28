KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
28.02.2026 16:22:00
Playstation 5 Pro bekommt überarbeiteten KI-Upscaler
Die Pro-Variante der Playstation 5 erhält einen verbesserten PSSR-Upscaler, der auf AMDs FSR 4 basiert. Das gibt auch PC-Spielern neue Hoffnung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!