Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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30.06.2026 06:42:00
Playstation 6: Sony will Konsolen nicht mit erheblichen Verlusten verkaufen
Sony will seine Spielkonsolen grundsätzlich nicht mit erheblichen Verlusten verkaufen. Die Playstation 6 könnte teurer werden. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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