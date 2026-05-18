Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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18.05.2026 20:58:33
PlayStation Plus to raise monthly subscription by £1 in UK
The videogame firm says the increase is due to "ongoing market conditions"Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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