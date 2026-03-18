|
18.03.2026 06:31:28
PlayStudios A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
PlayStudios A präsentierte in der am 16.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
PlayStudios A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat PlayStudios A im vergangenen Quartal 55,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PlayStudios A 67,8 Millionen USD umsetzen können.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,230 USD. Im Vorjahr waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 235,10 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 18,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 289,43 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!