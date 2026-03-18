18.03.2026 06:31:28

PlayStudios A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PlayStudios A präsentierte in der am 16.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

PlayStudios A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat PlayStudios A im vergangenen Quartal 55,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PlayStudios A 67,8 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,230 USD. Im Vorjahr waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 235,10 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 18,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 289,43 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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