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13.08.2026 06:31:29
PlayStudios A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
PlayStudios A hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PlayStudios A -0,020 USD je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat PlayStudios A mit einem Umsatz von insgesamt 55,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,33 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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