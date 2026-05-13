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13.05.2026 06:31:29
PlayStudios A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
PlayStudios A hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PlayStudios A -0,020 USD je Aktie generiert.
PlayStudios A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 58,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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