Playtika gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Playtika ließ sich am 28.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Playtika die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,240 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Playtika 0,250 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,74 Prozent zurück. Hier wurden 631,2 Millionen USD gegenüber 649,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Playtika hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,690 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,750 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,62 Milliarden USD – ein Plus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Playtika 2,58 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,624 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 2,61 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at