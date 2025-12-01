PlayWay hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PlayWay stellte am 28.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,79 PLN. Im Vorjahresviertel waren 6,93 PLN je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PlayWay im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 75,2 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 73,5 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at