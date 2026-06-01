PlayWay stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PlayWay hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 5,35 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PlayWay 4,73 PLN je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 68,6 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 72,3 Millionen PLN ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at