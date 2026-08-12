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12.08.2026 06:31:29
Plaza Create öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Plaza Create hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Plaza Create hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 74,68 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,54 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,82 Prozent auf 4,11 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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