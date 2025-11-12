|
Plaza Create: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Plaza Create lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei -11,64 JPY. Ein Jahr zuvor waren -39,890 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,74 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4,31 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
