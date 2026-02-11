Plaza Create: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Plaza Create hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 38,14 JPY. Im Vorjahresviertel waren 60,38 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,83 Prozent auf 4,78 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at