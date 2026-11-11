Plaza Create: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Plaza Create hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 62,46 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -11,640 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,17 Prozent auf 4,26 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at