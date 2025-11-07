|
Plaza präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Plaza hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 37,16 CLP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Plaza ein EPS von 30,59 CLP je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 164,10 Milliarden CLP – ein Plus von 37,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plaza 119,55 Milliarden CLP erwirtschaftet hatte.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 36,72 CLP ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 157,00 Milliarden CLP in den Büchern stehen werden.
Redaktion finanzen.at
