Plaza Retail REIT: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Plaza Retail REIT lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 CAD, nach 0,110 CAD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 33,2 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at