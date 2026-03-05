|
05.03.2026 06:31:28
Plaza Retail REIT legte Quartalsergebnis vor
Plaza Retail REIT hat am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 CAD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 32,8 Millionen CAD gegenüber 32,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,500 CAD. Im Vorjahr hatte Plaza Retail REIT 0,220 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,53 Prozent auf 130,62 Millionen CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 126,17 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.