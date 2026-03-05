Plaza Retail REIT legte Quartalsergebnis vor

Plaza Retail REIT hat am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 32,8 Millionen CAD gegenüber 32,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,500 CAD. Im Vorjahr hatte Plaza Retail REIT 0,220 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,53 Prozent auf 130,62 Millionen CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 126,17 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at