Plaza Retail REIT präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Plaza Retail REIT hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,11 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plaza Retail REIT 0,080 CAD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 33,5 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Plaza Retail REIT 32,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at