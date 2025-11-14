|
Plaza Retail REIT stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Plaza Retail REIT lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0,08 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plaza Retail REIT 0,050 CAD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,39 Prozent auf 32,8 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
