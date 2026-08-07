Plaza stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Plaza hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Plaza hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 106,90 CLP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 192,49 CLP je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 174,06 Milliarden CLP gegenüber 160,06 Milliarden CLP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 67,32 CLP erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 170,91 Milliarden CLP belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at