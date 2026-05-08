Plaza stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Plaza gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 38,81 CLP gegenüber 32,20 CLP im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plaza in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 165,47 Milliarden CLP im Vergleich zu 156,05 Milliarden CLP im Vorjahresquartal.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 40,57 CLP prognostiziert, während der Umsatz bei 166,88 Milliarden CLP erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at