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05.11.2026 06:31:28
Plaza verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Plaza hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 46,19 CLP. Im Vorjahresviertel waren 37,16 CLP je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Plaza 174,76 Milliarden CLP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 164,10 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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