Plaza Wires mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Plaza Wires hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,89 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,420 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1,12 Milliarden INR gegenüber 734,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,67 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Plaza Wires ein EPS von 0,660 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 3,18 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 45,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,18 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at