12.11.2025 06:31:28
PLDT gewährte Anlegern Blick in die Bücher
PLDT gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
PLDT hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 115,83 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 44,62 PHP je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 53,71 Milliarden PHP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PLDT einen Umsatz von 53,36 Milliarden PHP eingefahren.
