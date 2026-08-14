PLDT gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PLDT lud am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 35,01 PHP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PLDT 42,10 PHP je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 55,49 Milliarden PHP. Im Vorjahresviertel waren 54,30 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at