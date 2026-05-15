PLDT präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PLDT stellte am 14.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 40,98 PHP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PLDT noch ein Gewinn pro Aktie von 41,71 PHP in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 55,28 Milliarden PHP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 56,51 Milliarden PHP ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at