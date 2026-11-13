PLDT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PLDT veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 24,11 PHP, nach 32,02 PHP im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat PLDT mit einem Umsatz von insgesamt 54,20 Milliarden PHP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,71 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren, um 0,92 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at