RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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01.07.2026 01:02:02
Plea for households to read energy meter as prices rise
Household energy prices have risen by 13% a year as regulator Ofgem's latest price cap kicks in.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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