PledPharma AB verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PledPharma AB hat am 25.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,23 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PledPharma AB ein EPS von -0,290 SEK in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat PledPharma AB mit einem Umsatz von insgesamt 17,4 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 85,11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at