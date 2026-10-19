|
19.10.2026 06:31:29
Plejd AB gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Plejd AB ließ sich am 16.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Plejd AB die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 4,98 SEK. Im letzten Jahr hatte Plejd AB einen Gewinn von 3,15 SEK je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat Plejd AB 282,8 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 215,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.