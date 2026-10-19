Plejd AB gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Plejd AB ließ sich am 16.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Plejd AB die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 4,98 SEK. Im letzten Jahr hatte Plejd AB einen Gewinn von 3,15 SEK je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Plejd AB 282,8 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 215,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at