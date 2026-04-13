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13.04.2026 06:31:29
Plejd AB veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Plejd AB hat am 10.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,51 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,02 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39,70 Prozent auf 307,9 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 220,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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