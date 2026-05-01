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01.05.2026 06:31:29
Plexus: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Plexus präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,82 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Plexus ein EPS von 1,41 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 980,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,16 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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