Plexus Aktie

Plexus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911990 / ISIN: US7291321005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.09.2026 18:45:01

Plexus Director Karen Rapp Sells 500 Shares for $120,400

Karen Marie Rapp, Director of Plexus (NASDAQ:PLXS), reported a sale of 500 shares of common stock on Aug. 31, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($240.87); post-transaction value based on Aug. 31, 2026, market close ($239.47).

Plexus is a global electronics manufacturing services provider with approximately 20,000 employees and $4.6 billion in TTM revenue, positioning it as a significant player in the advanced manufacturing sector. The company's differentiated value proposition centers on its ability to deliver end-to-end solutions from design through manufacturing and aftermarket support, enabling customers to accelerate time-to-market while optimizing operational efficiency. With a market capitalization of $6.4 billion and demonstrated operational leverage, Plexus maintains a competitive advantage through its integrated service offerings and established relationships with leading technology and industrial companies worldwide.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Plexus Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Plexus Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Plexus Corp. 218,00 2,83% Plexus Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen