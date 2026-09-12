Plexus Aktie
WKN: 911990 / ISIN: US7291321005
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12.09.2026 18:45:01
Plexus Director Karen Rapp Sells 500 Shares for $120,400
Karen Marie Rapp, Director of Plexus (NASDAQ:PLXS), reported a sale of 500 shares of common stock on Aug. 31, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($240.87); post-transaction value based on Aug. 31, 2026, market close ($239.47).
Plexus is a global electronics manufacturing services provider with approximately 20,000 employees and $4.6 billion in TTM revenue, positioning it as a significant player in the advanced manufacturing sector. The company's differentiated value proposition centers on its ability to deliver end-to-end solutions from design through manufacturing and aftermarket support, enabling customers to accelerate time-to-market while optimizing operational efficiency. With a market capitalization of $6.4 billion and demonstrated operational leverage, Plexus maintains a competitive advantage through its integrated service offerings and established relationships with leading technology and industrial companies worldwide.
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