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30.10.2026 06:31:28
Plexus legte Quartalsergebnis vor
Plexus gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 2,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,87 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 1,43 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,06 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 7,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Plexus ein EPS von 6,26 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 4,96 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Plexus einen Umsatz von 4,03 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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