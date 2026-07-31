Plexus: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Plexus hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,30 Milliarden USD gegenüber 1,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at