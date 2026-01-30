Plexus veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Plexus präsentierte in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Plexus ein EPS von 1,34 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Plexus 1,07 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 976,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at