30.01.2026 06:31:29
Plexus veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Plexus präsentierte in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Plexus ein EPS von 1,34 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Plexus 1,07 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 976,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
