Pliant Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pliant Therapeutics hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at