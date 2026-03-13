|
13.03.2026 06:31:28
Pliant Therapeutics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Pliant Therapeutics lud am 11.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pliant Therapeutics -0,820 USD je Aktie generiert.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,430 USD. Im Vorjahr waren -3,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.