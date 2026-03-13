Pliant Therapeutics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pliant Therapeutics lud am 11.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pliant Therapeutics -0,820 USD je Aktie generiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,430 USD. Im Vorjahr waren -3,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at